Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere hastanelerdeki MR cihazları eksikliğine dikkat çekti
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Milletvekili Tutdere hastanelerdeki MR cihazları eksikliğine dikkat çekti

1 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, meclis genel kurulunun ilk gününde Besni ve Gölbaşı Devlet Hastaneleri'nde MR cihazı olmamasını gündeme taşıdı.

Milletvekili Tutdere hastanelerdeki MR cihazları eksikliğine dikkat çekti, System.String[]

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, meclis genel kurulunun ilk gününde Besni ve Gölbaşı Devlet Hastaneleri'nde MR cihazı olmamasını gündeme taşıdı.


Sağlık Bakanlığı'na eksiklerin giderilmesi yönünde çağrı yapan Milletvekili Tutdere, bir de soru önergesi verdi.


Genel Kurul'da söz alan Tutdere, Besni ve Gölbaşı Devlet Hastaneleri'nde MR cihazı olmamasını meclise taşıyarak, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Endokrin, Romatoloji,


Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Nörolojisi alanında uzman doktor bulunmadığını ve Sağlık Bakanı'na eksiklerin giderilmesi ve atamaların yapılması yönünde çağrıda bulundu.


Milletvekili Tutdere, mecliste yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:


"Adıyaman'ımızın 600 bini aşkın nüfusunun yaklaşık 77 bini Besni ilçemizde 50 bini ise Gölbaşı ilçemizde ikamet etmektedir. Besni ve Gölbaşı ilçelerimizde devlet hastanesi bulunmaktadır. Ancak bu devlet hastanelerinde MR cihazı bulunmamaktadır. MR cihazı yokluğu nedeniyle hastalar çevre illere gitmek zorunda kalıyor ve büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Ayrıca Adıyaman'ımıza hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrin, Romatoloji, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Nörolojisi alanında uzman doktor bulunmamaktadır. Buradan Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Bu hastanelerimize MR cihazının bir an evvel gönderilmesini, ayrıca eksik olan uzman doktorların da bir an evvel atamalarının yapılarak bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz." - ADIYAMAN

Milletvekili, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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