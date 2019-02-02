Milletvekili Tutdere İçine Çadır Kurulan Evi İnceledi

Adıyaman'da ısınmak için evin içine çadır kuran aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mağdur aileyle ilgili bilgi aldı.

Adıyaman'da ısınmak için evin içine çadır kuran aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mağdur aileyle ilgili bilgi aldı.



CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aile fertleriyle bir araya geldi.



İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen haberde, Belinay Büşra (9), Emine Berfin (6), İbrahim Kerem (2) ve Sevgi Nur (6 Aylık) isimli 4 çocuğuyla bu evde yaşayan Mehmet ve Esma Arıcı çiftinin yaşam mücadelesi konu edinmişti.



Ailenin evin içine çadır kurarak ısınmasıyla ilgili haberin yayınlanmasıyla birlikte toplumun değişik kesimlerinden destek geldi. Devletin yetkilileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aileye sahip çıktı. Ailenin gıda, ısınma ihtiyacı giderilirken, evin yapımı ve baba Mehmet Arıcı'ya iş bulma konusunda süreç devam ediyor.



CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'de aileyi evinden ziyaret ederek, yapılabilecekler ile ilgili bilgi aldı.



Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ailenin içinde bulunduğu durumu 'içler acısı' olarak değerlendirerek, "Şuanda 4 çocuk, 1 anne ve 1 hasta babanın dramını birlikte yaşıyoruz. Bu tablo insanın içini acıtıyor. Bu tablonun karşısında üzülmemek, kahrolmamak elde değil" dedi.



Tutdere yetkililere çağrıda bulunarak, "Adıyaman'da soğukta üşüyen anne babalar, soğukta titreyen çocuklar var. Bu yoksul insanlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, bu yoksul insanların asgari yaşam seviyelerinin sağlanması için devletin bu konuya el atması lazım" diye konuştu.



Baba Mehmet Arıcı ise, devletin ve milletin kendisine ilk etapta sahip çıktığını, gıda ve yakacak konusunda yardımlar yapıldığını belirterek, kendisinin iş sahibi olması ve evinin yapılması konusunda yardım talep etti.



Ziyaret sonrasında mimar olan CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, evin üzerine çıkarak damda incelemede bulundu. Deniz Çakmak, evin kolonsuz ve temelsiz olduğunu, yığma bir yapı olmasından dolayı evin yıkılarak yerine yenisinin yapılması gerektiğini söyledi. - ADIYAMAN

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