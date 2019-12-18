Milletvekili Tutdere iskan sorununu meclise taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere iskan sorununu meclise taşıdı - Son Dakika

Milletvekili Tutdere iskan sorununu meclise taşıdı

6 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çetintepe ve Koçali Barajlarının iskan sorununu meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere iskan sorununu meclise taşıdı, System.String[]

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çetintepe ve Koçali Barajlarının iskan sorununu meclis gündemine taşıdı.


Barajların iskan sorununu meclis gündemine taşıyarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, "Koçali Barajı'ndan etkilenenlerin başvurusu 383 olmasına rağmen 154 ile sınırlandırılırken, Çetintepe Barajı'nda da 140 hane etkilenirken ev sahibi olabilecek kişi sayısı 66 ile sınırlandırılmıştır. İnsanların elinden evleri alınırken, üzerine bir de çaresiz bırakılıyorlar. Öte yandan Adıyaman'ın kalkınması için kritik önemde bulunan bu iki barajın yapımı yılan hikayesine dönmüştür. Bu iskan sorunu, yıllardır çözülememiştir. Bakanlıktan talebimiz hem iskan sorununu çözmesi hem de bütçe ayırmaktan imtina ettikleri bu Adıyaman yatırımlarına ağırlık vermeleridir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
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