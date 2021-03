Milletvekili Tutdere, kadına yönelik şiddeti meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve eşitsizliğin önlenmesi için meclis araştırma komisyonun kurulmasını talep etti.

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün artığını ve bu yüzden de meclis araştırma komisyonun kurulmasını gerektiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından birisi olan, birçok dünya ülkesinden önce Türkiye'de kadınlara yasal haklarının teslim edilmesinin üzerinden yaklaşık bir asır geçmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada cumhuriyetin odak noktasında yer alan, çağdaş Türkiye'nin kurulması yönünde önemli bir misyon üstlenen kadınlar, cinayetler başta olmak üzere, kadına yönelik cinsel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik her türlü şiddetle karşı karşıyadırlar. Her yıl farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan raporları incelediğimizde ülkemiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme kaydetmek bir yana sürekli gerilemektedir. Bu sebeplerle eşitsizlik, ayrımcılık unsurları giderek derinleşmektedir. Kadınları şiddetten koruma noktasında mevcut yasa ve uluslararası sözleşmelerin işlerliğini arttıracak mekanizmaların kurulması amacıyla ivedi olarak gerekli çalışmaların yapılması için bir an önce somut adımların atılması gerekmektedir. Kadınlar hayatın her alanından izole edilmeye çalışılmakta, emekleri sömürülmektedir. Kadınların emekleri görülmemekte, yok sayılmaktadır. Kadınları eve hapsetmeyi amaçlayan düzeni, kadına karşı şiddeti yücelten anlayışı ve onları yoksulluğa mahkum eden zihniyeti omuz omuza mücadele ederek yeneceğiz. Evde, işte, sokakta, siyasette ve hayatın diğer tüm alanlarında kadınlar özgürleşecektir. Kadınlar özgürleştikçe Türkiye özgürleşecektir. Kadınların mücadelesinin yürüdüğümüz zorlu yolları aydınlatması temennisiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN