Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm konusunu meclise taşıdı - Son Dakika

Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm konusunu meclise taşıdı

05.04.2021 18:46
Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm konusunu meclise taşıdı, System.String[]

Adıyaman Merkez Mara mahallesinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek hak sahiplerinin sorunlarını dinleyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere konuyu meclis gündemine taşıdı.

Adıyaman Merkez Mara mahallesinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek hak sahiplerinin sorunlarını dinleyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere konuyu meclis gündemine taşıdı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bölgedeki bina, arsa ve işyerlerinin piyasa değerinin altındaki fiyatlarla hak sahiplerinden satın alınmak istendiğini, bu sebepten dolayı da hak sahiplerinin mağduriyet yaşadığını ifade eden Tutdere, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. İdarecilerin mülkiyet hakkına saygı duyması ve hak sahiplerinin taşınmazlarının değerinde satın alınması gerektiğini ifade eden Tutdere, "Yurttaşlarımızın alın terleriyle inşa ettikleri evleri, işyerleri, taşınmazları piyasa değerinin altındaki fiyatlarla satın alınmak isteniyor. Kamu gücü kullanılarak yurttaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Hak sahiplerinin taşınmaz bedelleri bilirkişiler vasıtasıyla eksiksiz olarak hesaplanmalıdır. Vatandaşlarımızı mağdur edecek uygulamalar içerisine asla girilmemelidir. Bölgede yaşayan yurttaşlarımızın tek isteği taşınmazlarının piyasa değerindeki fiyatlarla satın alınmasıdır" dedi.

Kentsel dönüşüm sahasındaki hak sahiplerinin taleplerine hükümetten ve idarecilerden muhatap bulamadıklarını vurgulayan Tutdere, "Mahalle sakinleriyle sahada yaptığımız görüşmelerde idarecilerden ve hükümet kanadından muhatap bulamadıklarını ifade ettiler. Taşınmazlarının değerinin altında alınmasından yakınan yurttaşlarımız, kıymet takdiri konusunun tam bir muamma olduğunu belirttiler. Mara Mahallesinde taşınmaz maliklerinin mülkiyetinde bulunan bina, arsa ve işyerlerinin kıymet takdir bedellerinin hangi yılın verilerinin esas alınarak yapıldığı tam ve kesin olarak bilinmemektedir. Bu nedenle arsa ve inşaat bedellerinin 2017 tarihli kıymet takdiri raporlarına göre yapıldığı iddiasının doğru olup olmadığını Bakana sorduk. Ayrıca arsa bedeli ve inşaat bedelleri tespit edilirken Adıyaman'ın en merkezi bölgesinde bulunan Mara mahallesinin konumunun ve taşınmazların değerine etki eden objektif değer artırıcı tüm unsurların ayrı ayrı nazara alınıp alınmadığı, emsal araştırmasının yapılıp yapılmadığı gibi durumları da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle vermiş olduğumuz önergeyle meclis gündemine taşıdık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmediğini ve cevap bekleyen sorular olduğunu belirten Tutdere, "Mara mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının kaç kişiyi doğrudan etkilediği, TOKİ tarafından kaç tane bağımsız bölüm yapılarak hak sahiplerine tesliminin planlandığı, kaç kişiyle uzlaşma sağlandığı gibi vatandaşlarımızın ziyaret sırasında bizlere iletmiş oldukları soruların cevaplarını Çevre ve Şehircilik Bakanından istedik. Bu soruların cevapları gelir gelmez kamuoyu ile paylaşacak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ayrıca Mara mahallemiz dışında kentsel dönüşüm kapsamında kalacak olan mahallelerde yürütülen çalışmaların ne aşamada olduğunun da cevabını istedik. Gerek Mara mahallemizdeki hak sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmaması gerekse kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamadığı mahallelerimizde çalışmalara başlanması hususlarında mücadelemizi sürdürecek, konunun yakından takipçisi olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm konusunu meclise taşıdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm konusunu meclise taşıdı - Son Dakika


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