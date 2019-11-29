Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere, Kırkgöz Köprüsünün yenilenmesini istedi
Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere, Kırkgöz Köprüsünün yenilenmesini istedi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, Kırkgöz Köprüsünün yenilenmesini istedi

7 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kırkgöz Köprüsünün yenilenmesini istedi.

Milletvekili Tutdere, Kırkgöz Köprüsünün yenilenmesini istedi, System.String[]

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kırkgöz Köprüsünün yenilenmesini istedi.


Milletvekili Tutdere, çok sayıda yerleşim birimini merkeze bağlayan Kırkgöz Köprüsü'nün eski olması nedeniyle trafikte tehlike oluşturduğunu belirterek, 2020 yılı bütçesiyle köprünün yenilenmesi için valiliğe çağrıda bulundu.


Milletvekili Tutdere, "Tut ilçemiz ve Yaylakonak beldemiz ile Kaşlıca, Akçatepe, Yalankoz, Tepecik, Dandırmaz, Atatürk, Durukaynak, Çınarik, Dardağan, Kuşakkaya, Karaağaç, Çamyurdu, Uzunköy, Tekpınar, Çokpınar, Ulubaba, Güneşli köylerimiz başta olmak üzere çok sayıda yerleşim birimini Adıyaman merkeze bağlayan grup yolu üzerinde bulunan Kırkgöz Köprüsü trafik yoğunluğunu karşılayamamaktadır. Eski ve dar olan bu köprü trafik güvenliği için tehlike oluşturmaktadır. İsimlerini saydığım yerleşim birimlerinde oturan halkımız adına buradan Adıyaman Valiliğine çağrıda bulunuyorum. İl genel meclisimiz tarafından onaylanan 2020 bütçesiyle, öncelikli olarak bu köprüyü yapın, vatandaşımızı bu sıkıntıdan kurtarın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Kırkgöz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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