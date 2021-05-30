Milletvekili Tutdere, köy köy gezmeye devam ediyor - Son Dakika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köy ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, il genelindeki köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Ramazan Bayramından bu yana yaklaşık yüz köy ziyaret ettiklerini ve vatandaşların sorun ile sıkıntılarını dinlediklerini söyleyen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'da gitmediğimiz köy kalmayacak, dinlemediğimiz hemşerimiz olmayacak. Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam edeceğiz. Bayramdan bu yana Adıyaman'ımızın dört bir yanındaki köyleri karış karış geziyoruz. Adıyaman'da gitmediğimiz köy kalmayacak, dinlemediğimiz hemşerimiz olmayacak. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle köylerimizin ve köylülerimizin sorunlarını dinlemeye, not aldığımız sorunları da yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Sorunlarını bizzat kendilerinden dinleyecek, sorunlarının hem takipçisi olacak hem de bir türlü çözülemeyen sorunların CHP iktidarında nasıl çözüleceğini anlatmayı sürdüreceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerdeki herkes aynı sorunları dile getiriyor, aynı sorunlardan dert yanıyor. Köylülerimiz bir yandan tütün sorununu, işsizliği, yoksulluğu ve geçim sıkıntılarını dile getirirken öte yandan da yılan hikayesine dönen baraj projeleri, tamamlanmayan sulama kanalları ve toplulaştırma sorunlarından dolayı yaşadıkları çaresizlikleri dile getiriyorlar. Birçok köyümüzde hala içme suyu sorunu var. İktidarın beceriksizliğinden dolayı susuzluğa mahkum edilen ve kuru tarım yapmaya zorlanan çiftçilerimiz bu yıl da kuraklığın gölgesinde ürünlerini hasat etmeye çalışıyorlar. Fakat yaşanan kuraklıktan dolayı rekoltede ciddi bir düşüş söz konusu. Yaşanan ekonomik krizden dolayı da üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz artan girdi maliyetlerini karşılayamayacak durumda, kısacası tarımda tehlike çanları çalıyor. Yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi için köylülerimizin hükümetten doğrudan destek talepleri var. Bu taleplerin karşılanması ve köylülerimizin yaşadıkları mağduriyetlerinin acil olarak giderilmesi şart" diye konuştu. - ADIYAMAN