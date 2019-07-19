Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere mermer sektörünün küçüldüğünü söyledi
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Milletvekili Tutdere mermer sektörünün küçüldüğünü söyledi

6 dakika önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mermer sektöründe yüzde 60 bir küçülme olduğunu açıkladı.

Milletvekili Tutdere mermer sektörünün küçüldüğünü söyledi, System.String[]
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mermer sektöründe yüzde 60 bir küçülme olduğunu açıkladı.

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel kurulunda bölgesindeki mermer işletmelerinin ve buna paralel gelişen nakliye sektörünün ciddi bir daralmaya gittiğini belirtti.

Milletvekili Tutdere, "Yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar yönünden zengin olan Adıyaman'ımız mermer rezervleri ve üretimde de önemli bir merkezdir. Adıyaman'da mermer sektörü son dönemlerde ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Mermer işletmeleri 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 60 oranında küçülmüştür. 16 olan işletme sayısı 5'e, bin olan çalışan sayısı 100'e düşmüş durumdadır. Yatırımcı, çözüm bulunamayan sorunlar nedeniyle Adıyaman'dan çekilmeye başlamış durumdadır. Bu sektörle paralel olarak gelişen nakliye sektörü de ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaktadır, şu anda icralarla karşı karşıya kalmış durumdadır. Buradan Adıyaman Valiliğine ve ilgili bakanlığa çağrıda bulunuyorum, nakliyecinin ve mermercinin sesine kulak verin, çözüm bekleyen sorunları bir an evvel çözün" diye konuştu. - ADIYAMAN
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
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