Milletvekili Tutdere'nin 10 Nisan Polis Bayramı Mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Polis Teşkilatının 10 Nisan Polis Bayramını tebrik etti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Polis Teşkilatının 10 Nisan Polis Bayramını tebrik etti.



Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Polis halkla organik bir birlik oluşturur. Hizmet etmekte olduğu toplumdan ayrı değil, onun bir yansımasıdır. Çoğunluğu yaşam ve geçim sıkıntısı içinde olan polislerimizin binlerce sorununun yanında, iktidar tarafından vaad edildiği halde bugüne kadar çözülmeyen 3600 ek gösterge sorunu da olduğu gibi durmaktadır. Çözülmeyi bekleyen sorunlarının çözümü konusunda mecliste her türlü gayreti göstereceğiz. Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimizle kutlarız" ifadelerini yer verdi. - ADIYAMAN

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