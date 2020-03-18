Milletvekili Tutdere'nin 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere'nin 18 Mart mesajı - Son Dakika

Milletvekili Tutdere'nin 18 Mart mesajı

6 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere'nin 18 Mart mesajı, System.String[]

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.


Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çanakkale Zaferimizin 105. Yıl dönümünde, Çanakkale, korkuya teslim olmayan bir milletin asil ruhunun en önemli göstergesi, on binlerce şehidin kanıyla yazılan, dünya da eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.


Milletvekili Tutdere, "Çanakkale'de canlarını siper eden, topraklarımızda kefensiz yatanlar, çocuklarına, torunlarına daha güzel bir Türkiye bırakmak için yorgunluk nedir bilmeden hayatlarını ortaya koydular. Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destan, sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine de yön vermiştir.


Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan yurt toprakları, bizlere şehitlerin ve gazilerin emanetidir. Bize düşen en büyük görev laik ve demokratik Cumhuriyet'i aynı ruh ve anlayışla korumak, sahip çıkmaktır. Ulusumuz, şehitlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak; vatan sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan şehitlerimiz her zaman gönlümüzde olacaklardır.


Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de yedi düvele karşı canlarını siper eden, ulusumuzun bağımsızlığı uğruna 'Çanakkale Geçilmez' diye haykıran bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

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