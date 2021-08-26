Milletvekili Tutdere, Özhaseki'nin açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Adıyaman'daki açıklamalarını eleştirerek, açıklamalarda bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Özhaseki'nin Adıyaman'da, Adıyaman'ı konuşmadığını vurguladı.

Tutdere, "AK Partili Özhaseki'nin Adıyaman'daki yoksullukla ve yarım kalan kamu yatırımlarıyla ilgili ne diyeceğini hepimiz çok merak ediyorduk. Ancak açıklamalarına baktığımızda Adıyaman'la ilgili bir tek kelime söylemedi. Klasik siyasetini sürdürdü. Geldiniz Adıyaman'dan Adana, İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizin çalışkan belediye başkanlarını eleştirdiniz. Başka hiçbir şey söylemediniz. Gönül isterdi ki Adıyaman'da Adıyaman'a ilişkin bir şey söyleseydiniz. Gönül isterdi ki Adıyaman'ın gençlerine, çiftçisine ilişkin, ilde kepenk kapatma aşamasına gelmiş esnafına ilişkin bir şey söyleseydiniz. Adıyaman'da hayat pahalılığıyla, zamlarla boğuşan, artı evine ekmek götüremeyecek duruma gelen yurttaşlarımıza ilişkin bir şey söyleseydiniz. Onların derdine deva olacak bir şey söyleseydiniz. Ama hiçbir şey söylemediniz. Klasik siyasetinizi sürdürdünüz. Özhaseki burada genel başkanımıza ilişkin de çok yalan söylüyor demiş. Herhalde Özhaseki bu yorumuyla kendi genel başkanını tarif etti. Çünkü AK Parti genel başkanının bütün konuşmalarına açıklamalarına, özellikle Adıyaman'a ilişkin vaatlerine baktığımızda verdikleri sözleri yerine getirmediklerini görüyoruz. Herhalde bu sözüyle kendilerini tarif etmişlerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN