Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca ile bir araya geldi - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek kentteki sağlık konularındaki eksiklikleri ve sorunları iletti.



Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Milletvekili Tutdere, ziyaretinde 150 yataklı devlet hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi ile doktor eksikliği konularını dile getirdiğini söyledi.



Adıyaman ve ilçelerinde sağlık alanındaki eksiklikleri dile getirdiğini belirten Tutdere, "150 yataklı devlet hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi ile doktor eksikliği başta olmak üzere Adıyaman'ımızın ve ilçelerimizin sağlık alanındaki eksikliklerini, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini bizzat Sağlık Bakanına ilettik.



Adıyaman Merkezde bulunan ve yurttaşlarımızın kolaylıkla erişebildiği Devlet Hastanesi geçtiğimiz yıllarda yıkılmış ve insanlar 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmeye mecbur bırakılmışlardır. Ancak Araştırma Hastanesinin şehrin doğu yakasında olması ve şehir merkezine uzak kalması vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaktadır. Yakın zamanda mahalle muhtarlarımızın da toplanarak dillendirdiği bu konuyla ilgili daha fazla beklenmemesi ve vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi için daha önce defalarca sözü verilen 150 Yataklı Devlet Hastanesinin bir an evvel yapılmasını ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasını istiyoruz.



Adıyaman Valiliğinin sitesinden yayınlanan Şubat 2019 tarihli il brifinginde Merkez İpekli Köyü mevkiinde yapılacağı, 2018 yılında başlayıp 2021 yılında bitirileceği belirtilen 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin inşaatına da bugüne kadar başlanılamamıştır. Mevcut hastanedeki doktor eksikliğinden dolayı hem hastalar hem de sağlık çalışanları ile doktorlar mağdur olmaktadır.



Adıyaman il merkezi, Gölbaşı, Besni, Gerger ilçelerimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde çeşitli branşlarda doktor eksikliği olduğunu, vatandaşlarımızın bu eksikliklerden dolayı çevre illere gitmek zorunda kaldığını, mevcut hastanelerin 650 bini aşkın Adıyaman nüfusunun taleplerini karşılayamadığını ileterek bu durumun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN