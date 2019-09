Milletvekili Tutdere Samsatlı vatandaşlar ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Samsat ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.



İlk olarak Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ı makamında ziyaret eden Tutdere, daha sonra köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Tutdere, Samsat ilçesinde yaşanan iki ayrı deprem nedeni ile vatandaşların mağdur olduğunu belirterek bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için kendilerini dinlediğini ve taleplerini gerek Meclis kürsüsünde, gerekse ilgili Bakanlıklar nezdinde dile getireceğini söyledi.



Milletvekili Tutdere, "Samsat ilçemizde iki deprem yaşandı. Üçüncü yılın ortalarına gelmemize rağmen hala vatandaşlarımız sağlıksız koşullarda, konteynırlarda hayatlarını sürdürmektedirler. Özellikle köylerde hiçbir çalışmanın yapılmadığını gördük. Bu çok üzücü bir durum. İlçe merkezindeki vatandaşların elektrik ve su paralarını devlet öderken, köylerde vatandaş kendisi ödüyor. Mağdurlar arasında ayrım yapmak adaletsizliktir. Bir an önce bu insanlarımızı kalıcı konutlara kavuşturmamız gerekiyor. Bunun yanında Samsat'ta sulama sistemi olmasına rağmen uzun yıllar sulama yapılamadı. Vatandaşlarımızın işsizlik sorununun çözülmesi için ikinci etap sulama sisteminin de ihale edilmesi gerekiyor. Bunların dışında bir çok sorun ile karşılaştık. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız sıkıntıların aktardılar. Halk bize sorunları tespit etme ve ifade etme görevi verdi, biz bunu yapacağız. İktidara ise bu sorunları çözme görevi verdi onlar da bu görevi yapacaklardır. Biz her zaman çözüm için hazırız. Kapımız her zaman vatandaşımıza açıktır" diye konuştu. Daha Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ı ziyaret eden Tutdere, kendisinden ilçenin sıkıntılarını dinledi ve çözümün bir parçası olmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını söyledi.



Son olarak Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Tutdere, konteynerlerde yaşayan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. - ADIYAMAN