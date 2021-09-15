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Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi

15.09.2021 16:38
Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi, System.String[]

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, küçük sanayi sitesindeki esnafları tek tek ziyaret ederek yaşadıkları sorunları yerinde ve ilk ağızdan dinledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, küçük sanayi sitesindeki esnafları tek tek ziyaret ederek yaşadıkları sorunları yerinde ve ilk ağızdan dinledi.

Sanayi esnafıyla tek tek bir araya gelerek onları dinleyen Milletvekili Tutdere, her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Esnafın Bağ-Kur'a olan borçlarını ödeyemediğini bundan dolayı hastane hizmetlerinden yararlanamadığını söyleyen Milletvekili Tutdere, "Esnaflarımızın yarısından fazlası maalesef Bağ-Kur'a olan prim borçlarını dahi ödeyemiyor. Bundan dolayı da esnafımız en temel insani hakları olan sağlık hakkına erişemiyor. Esnafımız hastanelere gidemiyor, muayene olamıyor, gerekli tedavilerini alamıyorlar. Üst üste gelen zamlar dolayısıyla fiyatları artırmak zorunda kalan esnafımız hem ürünlerini satamıyorlar hem de müşterilerine karşı mahcup oluyorlar. İktidar ise esnafımızın bu feryatlarını duymazdan geliyor. Esnafımızı adeta yok sayan iktidar, esnafı kaderine terk etti. Sokağa inip esnafın perişan halini görün. Bu işler koltuğa oturup ahkam kesmekle olmuyor. İş yapamayan, para kazanamayan esnaf, ödenemeyen krediler, vergiler, primler, borçlar ve sürekli artan icralar esnafın belini bükmüş durumda. Bu mağduriyeti giderebilecek doğru düzgün bir destek paketi hazırlanıp bir an önce esnafın yarasına merhem olunmalıdır.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çok acı bir tabloyla karşılaştık. Esnaflarımız özellikle hayat pahalılığından ve yedek parça bulamamaktan şikayetçiler. Günlük olarak değişen ve hızla yükselen fiyatları vatandaşa anlatamamaktan dertliler. Esnaflarımız müşterilere fiyat verirken artık utanıyoruz diyor. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde işler durma noktasına gelmiş. Esnaflarımız olan işten de kazanç elde edemiyor, kar sağlayamıyor ve kendi Bağ-Kur'larını dahi yatıramaz hale gelmişler. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafı özellikle iktidardan bu yüksek Bağ-Kur primlerinin düşürülmesini istiyor, çünkü artık çocuklarımı doktora, hastaneye götüremez hale geldik diyorlar. Dişimiz ağrıyor ağrıyı bastırarak doktora bile gidemiyoruz diyorlar, bu çok acı bir durum. Bu zamlar son bulsun ve bu zamlara karşı artık tedbir alın diyoruz. Artık lüksten, şatafattan vazgeçin ülkenin kaynaklarını esnaflarımıza ve çiftçilerimize aktarın. Anadolu'da, Adıyaman'da insanlarımızın yüzü gülsün diyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, sanayi esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika


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