Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünü kutladı
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Milletvekili Tutdere, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünü kutladı, System.String[]

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Ülkenin temellerini atan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı Sivas Kongresinde olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, "Milletin iradesi üzerinde hiçbir güç tanımayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milletimizin fedakarlıklarıyla gerçekleştirilen milli mücadelenin temel taşlarından birisi olarak Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü tüm ulusumuza kutlu olsun. Ulusumuzun egemenliği için, çağdaş, demokratik ve aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyişte Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bağımsızlık mücadelesine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz ve geliştirerek ilerletmeye devam ediyoruz. Türkiye


Büyük Millet Meclisi 1920 Beyannamesi'nde de belirtildiği gibi, meclis halkın öteden beri maruz bulunduğu yoksulluk sebeplerini yeni araç ve yapılanma ile kaldırarak yerine refahı ve mutluluğu koymayı başlıca hedefi saymaktadır. Buna göre, toprak, eğitim, adliye, maliye, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve vakıflar işlerinde ve diğer meselelerde sosyal kardeşliği ve dayanışmayı hakim kılarak, halkın ihtiyacına göre yenilenme ve örgütlenme yaratmaya çalışacaktır. Bunun için de siyasi ve sosyal hedeflerini milletin ruhundan almak ve uygulamada milletin eğilim ve geleneklerini gözetmek fikrindedir.


Bugün Genel Başkanımızın da belirttiği gibi ülkemizin temellerini atan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı Sivas Kongresi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin temelinde bu kurultayın cesur ve idealist ruhu var. Ulusal kararların alınarak iç ve dış kamuoyuna duyurulduğu kongrede, dağınık halde bulunan direniş örgütleri tek bir çatı altında birleştirilmiş, milli sınırlar içindeki bölgelerin bölünmez bir bütün olduğu vurgulanarak manda ve himaye kesin bir dille reddedilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin temelinde bu kongrenin cesur, kararlı ve idealist ruhu var" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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