Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı
Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı

6 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu görüşmelerinde Adıyaman'ın sulama projelerini ve tütün sorununu gündeme getirdi.

Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı, System.String[]

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu görüşmelerinde Adıyaman'ın sulama projelerini ve tütün sorununu gündeme getirdi.


Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın iki önemli sorununun sulama ve tütünün özgürleşmesi konusu olduğunu hatırlatarak, bu sorunların çözümü için yapılması gereken düzenlemelerle ilgili yetkili kurumların topu taca atmaya devam ettiğini vurguladı. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Biz bu sorunları söylemekten vazgeçmeyeceğiz, Adıyaman halkı hakkettiği ve sözü verilen yatırımları bekliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarada 'tek paket' uygulaması başladı
HDP'li eski vekil Müslüm Doğan: Davutoğlu'na görüşlerimizi ilettik, partisine katılmam söz konusu değil Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]