Milletvekili Tutdere, Tarım Bakanlığına tütün düzenlemesini hatırlattı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mecliste yaptığı basın toplantısında, Adıyamanlı tütüncülerin sorunlarını dile getirdi.



Milletvekili Tutdere, Tarım Bakanlığı'nın kooperatifler eliyle sarmalık tütünün piyasaya arzı, satılması ve ticareti engelinin kaldırılması yolunda herhangi bir adım atmadığını söyledi.



Milletvekili Tutdere, "Sarmalık tütün üreticileri hasatlarını yaptılar, ancak bu yıl elde ettikleri ürünlerini satıp satamayacakları konusunda ciddi bir belirsizlik var. Sarmalık tütüne ceza getiren yasanın yürürlüğe giriş tarihi 2 Temmuz 2020'ye kadar ertelendi. Ancak bugüne kadar bakanlık tarafından ciddi bir adım atılmadı. Kooperatifler eliyle sarmalık tütünün piyasaya arzı, satılması ve ticareti engelinin kaldırılması yolunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmadı. Ben bu konuda özellikle Tarım Bakanına çağrıda bulunuyorum" dedi.



2020'den önce vergi konusunda da yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini vurgulayan Tutdere, "Sarmalık tütüne konacak verginin makul seviyelere indirilmesi konusunda bir yasal çalışma yapılmazsa, yerli tütün üreticilerinin büyük sigara tüccarları karşısında yaşama şansı yoktur. Hükumeti ve meclisi bu konu üzerinde çalışmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN