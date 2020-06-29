Milletvekili Tutdere, tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da, tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da, tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya geldi.

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Adıyaman Tütüncüler Pazarına sabah saatlerinde giderek tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya gelen Milletvekili Tutdere'ye, CHP Adıyaman il ve ilçe yönetimi eşlik etti. Milletvekili Tutdere, burada Adıyaman'ın tütünüyle alakalı satıcı ve üreticilerle sohbet ederek tütün ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Milletvekili Tutdere burada yapmış olduğu açıklamada, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte örgütlerimizle tütün üreticilerimiz ve tütüncü esnafımızla bir araya gelerek, tütünü serbest bıraktık diyenlerin propagandasına aldanmamalarını, ticari amaçla tütün bulundurmanın da satmanın da yasak olduğunu anlattık. Mevcut yasal durumda, sarmalık tütünü ticari amaçla satmak, almak, nakletmek, bulundurmak idari para cezası öngörüyor. Bu durum 2021 yılına kadar böyle devam edecek. Boş makarona tütün doldurup veya sigara kağıdına tütün sarıp satmaya 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasa 1 Temmuzdan sonra yürürlüğe girecek. Tütün üreticilerimizin ve Adıyaman Tütün Pazarındaki tütün üreticilerinin mağdur olmaması adına uyarılarda bulunduk. Adıyaman'ın ekmeğine, aşına çocuklarımızın geleceği olan tütüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:09 Kaynak: İHA

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