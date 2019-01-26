Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere Tütüncülerin Mahkemesine Katıldı

Milletvekili Tutdere Tütüncülerin Mahkemesine Katıldı

3 dakika önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentte 2017 yılında yapılan tütün eylemlerine katılan ve yargılamaları süren 39 kişinin mahkemesine katıldı.

Milletvekili Tutdere Tütüncülerin Mahkemesine Katıldı, System.String[]
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentte 2017 yılında yapılan tütün eylemlerine katılan ve yargılamaları süren 39 kişinin mahkemesine katıldı.

Yerli tütün üretimine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirecek olan düzenlemeyi protesto eden tütüncülerden 39'u Adıyaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

TBMM'de 2017 yılında Torba Yasayla kabul edilen ve tütün üreticilerine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi Adıyaman'da protesto eden 39 tütün üreticisine dava açıldı.

İşçilerin duruşmasına katılan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mahkeme çıkışında açıklama yaparak, "Emek ve alın terinin sembolü tütün üreticilerimizin Anayasal haklarını kullandıkları için Adıyaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davalarının duruşmasına katıldık. İyi günde, kötü günde üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek ve sorunlarını çözmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Tütün üreticileri ve satıcıları hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkına muhalefet etmek, 1788 Sayılı 1 ay süreyle gösterilerin yasaklanmasına dair karara aykırı davranmak suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Adıyaman'da tütüncülerin sokağa çıkacağı 24 Kasım tarihinden 4 gün önce yani 20 Kasımda şehirdeki gösteriler OHAL gerekçesiyle 1 ay süreyle yasaklanmıştı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Politika
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