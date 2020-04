Milletvekili Tutdere, yerel basının sorunlarını Meclise taşıdı - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yerel basının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.



Matbaalar kapanır, kalemler yazmazsa hayat durur diyerek yerel medyanın sorunlarını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Anadolu'da faaliyet gösteren çok sayıda radyo, televizyon, gazete, sosyal medya kuruluşu ile çalışanları korona virüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirmektedirler. Canlarını hiçe sayarak yerelde ve genelde korona virüs mücadelesi için alınan tedbirleri an be an halkımızla paylaşan, halkı bilgilendiren bu savaşın kahramanı gazetecilerin ve basın mensuplarının haklarının korunması için tedbir almak zorunlu hale gelmiştir.



Çok iyi bilinmelidir ki, matbaalar kapanır, kalemler yazmasa hayat durur. Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanına açıkça çağrıda bulunuyorum. Yerel basın organlarının ve çalışanlarının ekonomik sorunlarının giderilebilmesi için gerekli her türlü yasal çalışmanın bir an evvel yapılmasını talep ediyorum.



Polislerimiz ve sağlık çalışanlarımız gibi gazeteciler ve diğer basın mensupları da canları pahasına halkımızın haber alması için çalışmaktadırlar. Buna rağmen içinde bulunduğumuz zorlu süreç nedeniyle hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan gazeteciler ve medya çalışanları ücretlerini sağlıklı olarak alamamaktadırlar. Bunun yanı sıra yerel bazda çalışan basın emekçileri süreç nedeniyle gelir elde edememektedirler. Özellikle yerel basın emekçileri ekonomik olarak çok zor durumda bulunmakta olup, ekonomik tedbirler kapsamında kendileri içinde gerekli çalışmaların yapılması noktasında umutlu bir bekleyiş içerisindedirler" diye konuştu. - ADIYAMAN