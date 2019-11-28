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Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere: 'Yerli tütündeki vergiyi kaldırın' - Son Dakika

Milletvekili Tutdere: "Yerli tütündeki vergiyi kaldırın"

6 saat önce

Adıyaman Milletvekili Tutdere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yerli tütün üzerindeki yüzde 83 oranındaki verginin indirimi hakkında çalışma yürütüp yürütmediklerini sordu.

Milletvekili Tutdere:

Adıyaman Milletvekili Tutdere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yerli tütün üzerindeki yüzde 83 oranındaki verginin indirimi hakkında çalışma yürütüp yürütmediklerini sordu.


CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuştu. 2017'de 4733 sayılı yasayla sarmalık tütüne ilişkin tek başına içim özelliğine sahip olan tütünlerin üretildiği merkezlerdeki üreticilerin kuracağı kooperatifler eliyle bu tütünün pazarlanması, satılması, ihracı konusunda mevzuatta değişiklik yapıldığını ancak bu değişikliğe paralel olarak, vergi indirimi için yapılması planlanan çalışmanın hayata geçirilmediğini hatırlattı.


Milletvekili Tutdere, "Adıyaman başta olmak üzere, Türkiye'nin üretim yapılan bölgelerinde kooperatifler kuruldu ancak şu anda sarmalık tütüne, tütün mamullerine uygulanan yüzde 83 gibi yüksek bir vergi yükü karşısında bu kooperatifler bugüne kadar üretime geçemedi ve tedirgin bir halde bekliyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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