Milletvekili Ümit Yılmaz Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, ilçede bulunan Türk Kızılay Yaşlılar Konukevi, fabrika ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

İlk olarak Türk Kızılay Yaşlılar Konukevi ziyaretinde bulunan Yılmaz, konukevi sakinleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sizleri böyle sağlıklı sıhhatli dinç görmek bizleri mutlu etti. Biz sizlerin Akçakoca'da olmasından dolayı son derece mutluyuz. Siz başka yerlerde olursanız mutsuz oluruz. Yine burada daha güzel bir binada sizleri daha rahat yaşayabileceğiniz bir binada hizmet noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyoruz." dedi.

Yaşlılar konukevinden sonra Yılmaz, ATSO'yu ziyaret etti.

Başkan Mehmet Pazvant ile toplantı salonunda bir araya gelen Yılmaz, ilçede kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aldı.

Toplantı, sunum ve sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafları çektirilerek son buldu.