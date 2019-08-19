Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Karaçam'a ziyaret
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AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 105 yaşındaki Salim Karaçam'ı ziyaret etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:46 Kaynak: AA
, 105 yaşındaki Salim Karaçam
'ı ziyaret etti. Ovacık
İlçesi Sülük Köyü Göcek
Mahallesi'nde oturan 41 torun sahibi Salim Karaçam'ı ziyaret eden Ünal, burada yaptığı konuşmada, "Rabbim büyüklerimize sağlıklı ve hayırlı yaşlar nasip etsin. Büyüklerimiz başımızın tacıdır." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salim Karaçam da milletvekili Ünal'ın ziyaretinin kendisini sevindirdiğini söyledi.
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