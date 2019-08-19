Son Dakika Haberleri: Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Karaçam'a ziyaret
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Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Karaçam'a ziyaret

41 dakika önce

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 105 yaşındaki Salim Karaçam'ı ziyaret etti.

Milletvekili Ünal'dan 105 yaşındaki Karaçam'a ziyaret, System.String[]
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 105 yaşındaki Salim Karaçam'ı ziyaret etti.
Ovacık İlçesi Sülük Köyü Göcek Mahallesi'nde oturan 41 torun sahibi Salim Karaçam'ı ziyaret eden Ünal, burada yaptığı konuşmada, "Rabbim büyüklerimize sağlıklı ve hayırlı yaşlar nasip etsin. Büyüklerimiz başımızın tacıdır." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salim Karaçam da milletvekili Ünal'ın ziyaretinin kendisini sevindirdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:46 Kaynak: AA
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