Milletvekili Ünal'dan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Ünal'dan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Milletvekili Ünal'dan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Ünal'dan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ünal, mesajında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Basının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişe büyük katkı sunduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti.


"Bir ülkede demokrasileri, barış ve huzur ortamını güçlendiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet eden bir basının varlığıdır.


Sizler, ilimizdeki basınımızın değerli temsilcileri olarak, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyorsunuz.


Aynı zamanda Karabük'ümüzde kamuoyunun gözü kulağı olup, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri okuyucusuna aktarmak suretiyle, toplumumuzun sesi olma görevini de üstleniyorsunuz. Çalışmalarımızda her zaman desteğini hissettiğimiz siz Karabük'ümüzün kıymetli basını ve milletimizin ortak sesi olan bütün gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum." - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
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