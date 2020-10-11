Milletvekili Ünal'dan köy ziyareti - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu ilçesinin Akkışla Köyü'nü ziyaret etti.

Akkışla Köyü muhtarı Hakkı Ergin, Akkışla Köyü Uluyayla Dernek Başkanı Durmuş Eren ve yönetimi ile bir araya gelen Ünal, köyün ihtiyaç ve taleplerine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve Safranbolu il genel meclis üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal ve Zafer Özdemir de katıldı.