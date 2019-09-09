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Milletvekili Uncuoğlu'ndan, Başkan Alemdar'a ziyaret

1 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Milletvekili Uncuoğlu'ndan, Başkan Alemdar'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.


Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Alemdar, Serdivan'da devam eden projelerle ilgili AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu'nu bilgilendirirken, Serdivan'da yaşanabilecek doğal afetlerle ilgili hazırladığı risk haritasını raporlar halinde Milletvekili Uncuoğlu'yla paylaştı.


Doğal afetlerin önüne geçme ve yaşanabilecek hasarları minimum seviyeye indirme noktasında en önemli etkenlerden bir tanesinin de önceden önlem almak olduğunu belirten Başkan Yusuf Alemdar, modern kent kimliğiyle planlı bir şekilde yapılaşan Serdivan'da tüm çalışmaların temelini vatandaşın rahatı, huzuru ve güvenliğinin oluşturduğunu belirtti. Hazırlanan raporun detaylarını inceleyen AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise, ortaya konulan çalışmaların Serdivan'ı daha modern ve güvenli bir geleceğe taşıyacağını ifade etti. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:47 Kaynak: İHA
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