Son Dakika Haberleri: Milletvekili Uslu'da Lösemili Çocuklar Haftası mesajı
Son Dakika Güncel Milletvekili Uslu'da Lösemili Çocuklar Haftası mesajı

Milletvekili Uslu'da Lösemili Çocuklar Haftası mesajı

6 saat önce

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Atay Uslu, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Uslu'da Lösemili Çocuklar Haftası mesajı, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Atay Uslu, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu mesajında, Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında bin 200 ila bin 500 yeni lösemili çocuk vakası görüldüğüne işaret etti.

Löseminin gelişen tıp imkanlarıyla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Uslu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavisi 3 yıl süren, bu süre içerisinde yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları yalnız bırakmayalım. Bu hafta vesilesiyle lösemiyle mücadelede minik yüreklerin yanında yer almanın en büyük ve en etkili güç olduğuna inanıyorum. Hafta nedeniyle bir kez daha lösemili yavrularımıza acil şifalar diliyorum."

Milletvekili, AK Parti, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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