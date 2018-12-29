Milletvekili Uslu'nun Acı Günü
1 saat önce
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun 103 yaşındaki anneannesi hayatını kaybetti.
AK Parti Antalya Milletvekili
Atay Uslu'nun 103 yaşındaki anneannesi hayatını kaybetti.
Milletvekili Atay Uslu'nun 103 yaşındaki anneannesi Hafize Yıldız, dün hayatını kaybetti. Uslu, sosyal medya hesabından annesi Erzane Uslu'nun annesi Hafize Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Anneannesi ile bir fotoğrafını paylaşan Uslu, "Duasını her vakit hissettiğim, 103 yaşındaki asırlık çınar Hafize Nineciğim Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin" notu düştü.
Hafize Yıldız'ın cenazesi, doğup büyüdüğü Kaş ilçesi Gömbe
Mezrası Gürsu
Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:52 Kaynak: İHA
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