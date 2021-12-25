Milletvekili Uygur, bilim fuarında imam-hatiplilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarı gezerek öğrencilerin projelerini inceleyen Milletvekili Uygur, öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda birbirinden ilginç projeler görücüye çıktı. 19 projenin sergilendiği Bilim Fuarında 19 öğretmen ve 60 öğrenci görev aldı.

Ziyaretiyle ilgili olarak konuşan Milletvekili Uygur, "Mezunu olmaktan gurur duyduğum Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisemizin Ortaokul kısmı 1980, lise kısmı 1990'dan beri faaliyette. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'le yaptığımız görüşmeler neticesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu ve puanla öğrenci almaya başladı.Bu bilim fuarıyla da öğrencileri ilk kez hayallerini somutlaştırdılar. Gençlerimiz hayal ediyor, araştırıyor, öğreniyor, üretiyor bilimin ışığında geleceğe yürüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yapmış olduğu birbirinden değerli projeler bizlere gelecek için umut veriyor. Güzel ülkemizin birçok okulunda, milyonlarca gencimizin eğitim gördüğü okullarda olduğu gibi Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisemizde de nice dehalar var, bu öğrencilerimizi en iyi şekilde yönlendirecek çok değerli öğretmenlerimiz var. Biz çocuklarımıza gençlerimize güveniyoruz. Projelerin oluşması ve sergilenmesinde emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum." dedi.