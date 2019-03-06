Son Dakika Haberleri: Milletvekili Uzer'den Regaip Kandili Mesajı

Milletvekili Uzer'den Regaip Kandili Mesajı

33 dakika önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Uzer'den Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzer, mesajında, bu gecenin umut, huzur ve müjde gecesi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlenmesi için elimizi, gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese, akraba ve dostlarımıza açmalı, sevgi ve kardeşlik ortamına vesile olmalıyız." ifadesini kullandı.


Dua ve ibadetlerin bu gecede önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Ahmet Uzer, şunları kaydetti:


"Regaip Kandili, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Tüm hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde, daha nice kandillere kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:12 Kaynak: AA

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