Milletvekili Uzer, Plan ve Bütçe Görüşmelerinde Konuştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer TBMM'de günlerdir görüşülen 2019 yılı bütçesi sırasında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer TBMM'de günlerdir görüşülen 2019 yılı bütçesi sırasında açıklamalarda bulundu. Uzer, konuşmasında, "Dağlar ve vadiler çalışmalarımızı engelleyemedi, ülkenin her noktasına ulaştık" dedi.



AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Ahmet Uzer, plan ve bütçe görüşmelerinde karayolları adına Meclis'i bilgilendirdi. Burada Gazianteplilere müjde veren Uzer, kentte sorun olan yolların en kısa zamanda bitirilip hizmete alınacağını söyledi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Ahmet Uzer, açıklamalarına geçtiğimiz Perşembe günü Ankara Yenimahalle'de meydana gelen hızlı tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladı.



1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden söz eden Milletvekili Uzer, "Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollar, devlet ve il yolları ağına giren güzergahları tayin ve tespit etmek, yapılan plan ve programlar çerçevesinde bu ağlar üzerindeki yol, köprü, tünel ve sanat yapılarının projelerini, yapımını, bakımını, onarımını, işletmesini yapmak, bu işlere ilişkin teknik esasları saptamak ve yolların güvenli bir şekilde sürekli olarak trafiğe açık tutulmasını sağlamakla görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.



Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmaları



Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler veren Uzer, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2018 Aralık ayı itibarıyla, 2 bin 800 kilometre otoyol, 31 bin 200 kilometre devlet yolu ve 34 bin kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin kilometre yol ağının bulunduğunu söyledi.



Yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için bir taraftan bitümlü sıcak kaplama yapımına devam edildiğini bir taraftan da teknolojinin sürücülerin hizmetine sunulduğunu belirten Uzer, "Ülkemizin zor coğrafi koşulları olan bölgelerinde yol konforu ve güvenliğini yüksek standartlı yollarla bütünleşen tüneller, köprüler ve viyadüklerle sağlıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla kara yollarımızda sürekli akım şartlarını da genel anlamda sağlamış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



"Ülkenin her noktasına ulaştık"



Karayollarında 2003 öncesi, özellikle kuzey-güney koridorlarda arazi şartlarından kaynaklanan birçok sorunun olduğuna dikkat çeken Uzer, dağların ve vadilerin çalışmalarını engelleyemediğini, ülkenin her noktasına ulaştıklarını söyledi. Tespit edilen 18 akstan oluşan 12 bin 146 kilometre uzunluğundaki kuzey-güney koridorlarının 10 bin 368 kilometresinin tamamladığını ifade eden Uzer şöyle devam etti, "Kuzey-güney istikametindeki 18 koridorla tüm Kuzey Anadolu şehirlerini, Karadeniz limanlarını, endüstri merkezleri ve güney limanlarımızla ve gümrük kapılarımızla birleştirdik".



Gaziantep'teki yol çalışmaları



Seçim bölgesi Gaziantep'teki karayolları hakkında da bilgiler veren Uzer, Gaziantep'te 148 kilometre otoyol, 315 kilometre devlet yolu, 199 kilometre il yolu olmak üzere toplam 662 kilometre yol ağının bulunduğunu söyledi.



"Gaziantep ilimizde daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonunu kadar toplam 116 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 2003-2018 yılları arasında yüzde 209 artışla 243 kilometre bölünmüş yol daha yapılarak toplamda 359 kilometre bölünmüş yol ağına ulaşılmıştır" diyen Uzer, Gaziantep'te bugün itibariyle biten ve devam eden toplam proje sayısının 11 adet, tutarının ise 969 milyon TL olduğunu belirtti.



Milletvekili Uzer, TBMM'deki bilgilendirmede Gaziantep-Nizip-Birecik, Nizip-Karkamış ve İslahiye-Hassa-Kırıkhan yol yapım çalışmalarından da söz etti. Uzer bu yolların en kısa zamanda hizmete alınacağını sözlerine ekledi.



Yapımı planlanan en önemli yol projelerinden Nurdağı-Gaziantep devlet yolu ile ilgili konuşan Uzer, "54 kilometrelik bölünmüş yol projesinde 2 adet köprü ve 16 adet hemzemin kavşak yapımı planlanmıştır. Yaklaşık yapım maliyeti 296 milyon TL'dir. Bizim için en önemli karayolu projelerinden olan bu yolun 2019 yılı yatırım programına teklifi yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.



"2019 Yılı bütçemiz hayırlı olsun"



Milletvekili Uzer, konuşmasının sonunda, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü gerçekleştiren AK Parti iktidarlarının kadrolarına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a, Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve genel müdürlük bürokratlarımıza teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Bu vesileyle, 2019 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, genel kurulu saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti ve CHP'li Vekiller Arasında 'Sokağa Çıkma' Tartışması Yaşandı

CHP'li Vekilin Yeğenini Karnından Vuran Uzman Çavuş Tutuklandı

Bakan Akar'dan Özgür Özel'e 15 Temmuz Cevabı: Kafanızda Tabanca Varken, Hayır Diyebilecek Kaç Kişi Var?

Bütçe Görüşmelerine Damga Vuran Sözler: Millet Hükümetten Ümidini Keşmiş, Tek Umutları Milli Piyango