Milletvekili Yağcı ve Belediye Başkanı Can Söyleşiye Katıldı
32 dakika önce
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can, üniversiteli gençlerle söyleşide buluştu.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
ve Belediye Başkanı Nihat Can
, üniversiteli gençlerle söyleşide buluştu.
Yağcı, Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde, gençlerin Yeni Türkiye
hedefindeki yeri ve önemini anlatarak, hayat uzun bir çizgi olduğunu söyledi.
Doğum ile ölüm arasında hayatın ve yapılanların önemli olduğunu ifade eden Yağcı, "Her canlı elbette ölecektir. Ancak ölümsüzlük diye bir kavram var ya işte. Arkanızda bıraktıklarınız sizin ölümsüzlüğünüz. Bilecik'te bir yandan eğitim ve öğretim hayatını geçirirken, aynı zamanda kentin önemli bir değerisiniz. Yapmış olduğunuz her bir çalışma ve gayret sizlere ve şehrimiz ile ülkemize büyük katkılar sunacaktır. Sunduğunuz her öneri ve görüş bizlere yeni hedefler ortaya koymamızda yardımcı olacaktır." dedi.
Can da gençlerin toplumsal hayat ve 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sindeki yerine değindi.
Söyleşi, Yağcı ve Can'ın, gençlerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:42 Kaynak: AA
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