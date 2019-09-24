Son Dakika Haberleri: Milletvekili Yavuz'dan incir üreticisine uyarı
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Milletvekili Yavuz'dan incir üreticisine uyarı

1 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Dünyanın kuru incir üretim merkezi konumundaki Aydın'dan üreticilere seslenerek, "Piyasadaki durgunluk nedeniyle telaşa kapılıp ürününüzü ucuza satmayın" dedi.

Milletvekili Yavuz'dan incir üreticisine uyarı, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Dünyanın kuru incir üretim merkezi konumundaki Aydın'dan üreticilere seslenerek, "Piyasadaki durgunluk nedeniyle telaşa kapılıp ürününüzü ucuza satmayın" dedi. İncir piyasasında durgunluğun programlı bir şekilde fiyat düşürme çabası da olabileceğini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Bu işi sanki programlı bir şekilde incirin fiyatını düşürmek için yapıyor olabilirler. Çiftçimiz bu konuda acaba ya kapılmasın. Fiyatın düşmemesi için elden gelen her şey yapılıyor. Telaşa kapılıp ürününüzü ucuza satmayın" dedi.


Son günlerde il genelinde tüccarların incir alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine açıklamalarda bulunan AK parti Aydın Milletvekili metin Yavuz, "İncir Aydın ilimizin ekonomisi için çok önemli bir ürün. Aydın'daki ihracatın neredeyse yarısını incir oluşturuyor. İncirimize sahip çıkılması gerekiyor. İncir üretimine destek verilmesi konusunda da çalışmalar yapıyoruz" dedi.


Tüccarları da sakinliğe davet etti


İncir ve jeotermali sürekli gündemde tutan bir muhalefetin olduğunu ileri süren Yavuz açıklamasında, "Şu aralar incirin fiyatıyla ilgili konular var. Bence insanlarımız ve çiftçimiz telaşa kapılıp ürünlerini olmadık fiyatlara satmaması lazım. İncir ve jeotermali sürekli gündemde tutan bir muhalefet var. Son yılların en kaliteli ve en yüksek rekoltesine sahibiz. Fiyatları biraz aşağıya çekmeye çalışıyor olabilir. Diğer taraftan da tüccarların sakin olmasında fayda var. Daha önce bahsettiğiniz gibi jeotermal ve inciri bir arada tutmak da bu kaygıların içinde yer alıyor. Yani bu kaygılara sebebiyet veriyor. Telaşa gerek yok. Bu işi sanki programlı bir şekilde incirin fiyatını düşürmek için yapıyor olabilirler. Tariş İncir Birliği Başkanımız da söyledi. Çiftçimiz acaba ya kapılmasın. Fiyatın düşmemesi için elden gelen her şey yapılıyor" diye konuştu. - AYDIN

Milletvekili, Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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