Son Dakika Haberleri: Milletvekili Yavuz'dan Rektör Aldemir'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Milletvekili Yavuz'dan Rektör Aldemir'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

20 dakika önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Başkan Vekili Metin Yavuz, ADÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ve 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Yavuz'dan Rektör Aldemir'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti, System.String[]
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Başkan Vekili Metin Yavuz, ADÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ve 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Metin Yavuz, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i tebrik ederek görevinin hem Adnan Menderes Üniversitesi, hem de Aydın için hayırlı olmasını diledi. Yavuz, Aydın'ın en güzide kurumları arasında yer alan Adnan Menderes Üniversitesi'nin gelişimi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Biz bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Üniversitemiz ve Aydınımız için ilimizin gelişimi için çalışacağız." diyerek Yavuz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:13 Kaynak: İHA

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