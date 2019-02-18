Son Dakika Haberleri: Milletvekili Yayman Samandağ'da

Milletvekili Yayman Samandağ'da

1 saat önce

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Milletvekili Yayman Samandağ'da, System.String[]
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

İlçeye bağlı, Kapısuyu, Vakıflı, Hıdırbey, Yoğunluk, Eriklikuyu, Batıayaz, Yaylıca ve Çubukçu mahallelerini ziyaret eden Yayman'a ilçe teşkilatı da eşlik etti.

Ziyaretlerinde kanaat önderleriyle buluşan Yayman, vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.

Gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm Samandağlılara teşekkür eden Yayman, "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır' diyerek çok çalışacağız. Sıkmadık el, girmedik kapı bırakmayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:52 Kaynak: AA

Hatay, Samandağ, Milletvekili, Güncel
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