Son Dakika Haberleri: Milletvekili Yel'e Tekirdağ Fotoğrafı Hediyesi

Milletvekili Yel'e Tekirdağ Fotoğrafı Hediyesi

1 saat önce

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Tekirdağ fotoğrafı hediye etti.

Milletvekili Yel'e Tekirdağ Fotoğrafı Hediyesi, System.String[]
TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Tekirdağ fotoğrafı hediye etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyon Üyesi ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (TREDAŞ) ziyaret etti. TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından ağırlanan Milletvekili Yel'e kurumun proje ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Mustafa Yel'e TREDAŞ'ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği, "Trakya'da Hayatın Enerjisi" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Tekirdağ fotoğrafı hediye edildi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Milletvekili, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı

Kara Kış Marmara'yı Esir Aldı! İstanbul'da Ekipler Alarma Geçti, 4 İlde Okullar Tatil Edildi İşletmeci, 'Ne olur 'Çapkın'ımı getirin.' diyerek papağını çalan hırsızlara seslend
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:41:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Yel'e Tekirdağ Fotoğrafı Hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]