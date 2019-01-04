Milletvekili Yel'e Tekirdağ Fotoğrafı Hediyesi

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Tekirdağ fotoğrafı hediye etti.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Tekirdağ fotoğrafı hediye etti.



AK Parti Tekirdağ Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyon Üyesi ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (TREDAŞ) ziyaret etti. TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından ağırlanan Milletvekili Yel'e kurumun proje ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.



Ayrıca Mustafa Yel'e TREDAŞ'ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği, "Trakya'da Hayatın Enerjisi" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye giren bir Tekirdağ fotoğrafı hediye edildi.



Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

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