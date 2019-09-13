Milletvekili Yel, yol çalışmalarını inceledi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.
Yol, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Hayrabolu-Süleymanpaşa yolunun yaklaşık 7 kilometre kısalacağını söyledi.
Duble yol çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Yel, "Ekim ayı içerisinde 4 kilometrelik yolu trafiğe açmış olacağız. Amacımız 2021 yılının sonuna kadar yolun tamamını bitirebilmek. Ben şimdiden Hayrabolu-Süleymanpaşa yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
İncelemelere Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da katıldı.