Milletvekili yeminlerinin ardından gözler Meclis Başkanlığı seçimlerinde! İşte aday olan 5 isim
06.06.2023 22:43
TBMM'de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından gözler Meclis Başkanlığı'na seçimine çevrildi. Yarın gerçekleştirilecek seçimler için şimdiye kadar 5 parti aday gösterdi. İşte TBMM Başkanlığı için aday olan milletvekilleri.
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6.06.2023 22:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili yeminlerinin ardından gözler Meclis Başkanlığı seçimlerinde! İşte aday olan 5 isim - Son Dakika