Milletvekili Yıldız'dan Kızılcahamam ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, partisinin Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve yönetim kurulu üyeleri, Yıldız'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kongre süreci hakkında bilgi verdi.

Barun ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileyen Yıldız, daha sonra Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Acar, ziyaretinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti.



Yıldız, Acar'a belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Acar'a çalışmalarında başarı diledi.