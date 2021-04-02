Milletvekili Yıldız, Güdül ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret eden Yıldız, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Yıldız, daha sonra Başkanı Yalçın ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu??????? ile Taşören ve Salihler mahallelerindeki camilerde incelemede bulundu.

Mahalle muhtarları, Yıldız'dan tarihi camilerde restorasyon çalışması başlatılmasını istedi.