Milletvekili Yıldız Kızılcahamam'da
1 saat önce
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kızılcahamam'da Seçim Koordinasyon merkezini ziyaret etti.
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız
, Kızılcahamam
'da Seçim Koordinasyon merkezini ziyaret etti.
Ziyaretinde Seçim Koordinasyon merkezi Başkanı Ahmet Yurt
'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, daha sonra Kızılcahamam Devlet Hastanesi
'ni ziyaret etti.
Hastanede yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Yıldız, sonrasında ilçe esnaflarını dolaşarak partisinin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
'a destek istedi.
Yıldız'a ziyaretleri sırasında partisinin ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:53 Kaynak: AA
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