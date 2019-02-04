Milletvekili Yılmaz: "Cumhur İttifakı Kardeşliğin, Birlik ve Beraberliğin Sembolü"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Cumhur İttifakı"nın kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Cumhur İttifakı"nın kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.



AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ı ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.



Milletvekili Yılmaz, bir süre önce göreve başlayan MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve yönetim kuruluna nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Karapıçak ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Yılmaz, başarı temennisinde bulundu.



Cumhur İttifakı'nın birlik beraberlik içerisinde el ele çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı ile Türkiye'ye büyük hizmetler için yola çıktığını söyledi.



Halkın Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccühü olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhur İttifakı kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Büyük başarıların ittifak kapsamında el edileceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye için, milletimiz için hep birlikte çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Samsun'da da Cumhur İttifakı'nın büyük başarılar elde edeceğine inancımız tamdır. Ziyaretimiz vesilesiyle bir süre önce göreve başlayan MHP Samsun İl Başkanı Sayın Abdullah Karapıçak ile yönetim kuruluna, hayırlı olsun ve başarı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.



Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Karapıçak, "31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklarımız teşkilat bazında tamamlandı. İttifak konusundaki hassasiyetimiz en üst seviyededir. Teşkilatlarımız üzerine düşeni yapacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Yüce Türk Milleti adına her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de üzerine düşeni yapmaktadır. Tabanımız Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin beka vurgusunu anlamış ve 31 Mart yerel seçimlerde gereğini yapacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

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