Milletvekili Yılmaz'dan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile Çon'un baba evini ziyaret ederek, babası Alpay Çon ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Yılmaz, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren kahramanları asla unutmayacaklarını belirterek, "Onlara minnettarız. Bizim her zaman kıymetlimiz olarak kalacaklar. Rabb'im acılı ailemize ve milletimize sabır ihsan eylesin. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah birliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin." dedi.

Yılmaz, Özdemir, Aksu ve Kayan, daha sonra şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti.