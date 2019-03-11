Son Dakika Haberleri: Milletvekili Yılmaz, Suşehri'nde Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

Milletvekili Yılmaz, Suşehri'nde Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

26 dakika önce

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Suşehri ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

Milletvekili Yılmaz, Suşehri'nde Seçim Bürosu Açılışına Katıldı, System.String[]
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Suşehri ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

Yılmaz, Sivas Caddesi üzerindeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

"Türkiye için oy ver, istikrar sürsün, güven sürsün." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkede güven ve istikrarın devam etmesi lazım. Niçin? Ekonomik sıkıntıların en kısa sürede aşılabilmesi, terörün kökünün kazınabilmesi, yatırımların devam etmesi, yurt dışından yatırımcının gelebilmesi, Türkiye'de işsizliği azalması, Türkiye üzerine plan yapanların planlarının boşa çıkarılması için inanıyorum ki kardeşlerim 31 Mart'ta sandığa gittiğinde Türkiye'de güven ve istikrarın devamı doğrultusunda oylarını kullanacaktır."

Vatandaşlardan Suşehri'ne hangi adayla daha fazla hizmet gelecekse ona oy vermelerini isteyen Yılmaz, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği olan Fazlı Yüksel başkan, diğerlerinin Suşehri'ne getireceği hizmetten kat kat fazla hizmet getirir. Diğerleri bir-iki getirir, Fazlı başkan on getirir." şeklinde konuştu.

Suşehri Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fazlı Yüksel ise ilçeye yapılan hizmetleri anlattı, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları paylaştı.

Açılışın ardından Yılmaz ve beraberindekiler, Suşehri Ziraat Odası Başkanı Yakup Özata ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:44 Kaynak: AA

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