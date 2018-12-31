Son Dakika Haberleri: Milletvekili Yusuf Başer Öğrencinin Davetini Geri Çevirmedi

Milletvekili Yusuf Başer Öğrencinin Davetini Geri Çevirmedi

1 saat önce

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kendisine mektup yazıp yeni yılını kutlayan ve sınıfına davet eden Bozok İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Yusuf Emre Nurdoğdu'nun isteğini geri çevirmedi.

Milletvekili Yusuf Başer Öğrencinin Davetini Geri Çevirmedi, System.String[]
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kendisine mektup yazıp yeni yılını kutlayan ve sınıfına davet eden Bozok İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Yusuf Emre Nurdoğdu'nun isteğini geri çevirmedi.

Bozok İlkokulunu ve 2/A sınıfını ziyaret eden Başer, Yusuf Emre ile aynı sırada oturup ders dinledi, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Başer, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olacağını, belki de ülke yönetiminde görev alacağını ifade etti.

Yusuf Emre Nurdoğdu'nun kendisinin yeni yılını kutladığını ve sınıfına davet ettiğini anlatan Başer, "Bu yavrumuzun davetini büyük bir mutlulukla kabul ettim. Bugün de buradayım. Kendisine teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve halkımızın yeni yılını kutluyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim tüm yavrularımızın bahtını açık etsin. Vatana, millete hayırlı evlat olsunlar inşallah." dedi.

Başer, sınıftan ayrılırken Yusuf Emre ve sınıftaki öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Milletvekili Başer'e eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da ziyaretlerinden dolayı Başer'e teşekkür etti.

Yusuf Emre Nurdoğdu, Milletvekili Başer'e yazdığı mektubunda, "Sayın Milletvekilim Yusuf Başer, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize ve tüm dünya ülkelerine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Yozgat'a gelince sınıfımıza sizi de bekleriz. Saygıyla ellerinizden öperim." ifadelerine yer vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: AA

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