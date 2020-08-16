Milletvekili Zenbilci, Başkan Bilgili ile Kozan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milletvekili Zenbilci, Başkan Bilgili ile Kozan'da incelemelerde bulundu

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgisi, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'yi ağırladı.

Milletvekili Zenbilci, Başkan Bilgili ile Kozan'da incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgisi, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'yi ağırladı.

Bir takım ziyaret ve incelemeler için Kozan'a gelen Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'ye AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatih Aydın ve beraberindeki heyet eşlik etti. Heyet, ilk olarak AK Parti kurucu ilçe başkanı Durmuş Ali Yıldız, eski ilçe başkanları Veli Gelebek ve Nufel Duran'ı ziyaret ederek sohbet ve istişarede bulundular. Zenbilci ve Bilgili ile beraberindeki heyet, daha sonra ilçenin meşhur tapan bıçakçısı olan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen bıçakçı Nebi Ocak'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular. Heyet daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile beraber ilçede yapımı devam eden Kozan Öğretmenevi inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, Kozan Öğretmenevi Müdürü Zekai Kaya'dan inşaatının yapım aşaması ve yapımı tamamlandıktan sonra verilecek hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçi heyet daha sonra Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'i de ziyaret ederek odanın faaliyetleri hakkında istişarede bulundular.

Milletvekili Zenbilci ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede tarlada mısır hasadı gerçekleştiren çiftçileri ziyaret ederek hayırlı hasatlar dileğinde bulunup çiftçilerin sorunlarını dinlediler. - ADANA

Ahmet Zenbilci, Milletvekili, Adana, Kozan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Zenbilci, Başkan Bilgili ile Kozan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika

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