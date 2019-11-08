Son Dakika Haberleri: Milletvekili Zeybek'ten personel müjdesi
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Milletvekili Zeybek'ten personel müjdesi

7 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Adalet Bakanlığı'nın Kocaeli'de 24 adliye personeli alacağını açıkladı.

Milletvekili Zeybek'ten personel müjdesi, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Adalet Bakanlığı'nın Kocaeli'de 24 adliye personeli alacağını açıkladı.


Kocaeli ve Gebze adliyelerine 10'ar, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez'e birer olmak üzere, toplam 24 personel alınacağını açıklayan Zeybek, "Adliyelerimizde işlemlerin daha hızlı yürütülmesi, adaletin ve hak aramanın gecikmeden yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi ilimize 24 yeni adliye personeli görevlendirilecektir. Adalet Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

Milletvekili, Kocaeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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