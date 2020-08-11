Milletvekili Zeybek'ten Türkiye'de ilk olan Marmara Kadınlar Birliği'ne övgü dolu sözler - Son Dakika

Marmara Kadınlar Birliği Başkanı Nuket Özcan ve yönetim kurulu üyelerine konuk olan AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "Kadınlar üretkendir. Üreten kadınların birlik olması benim de hayalimdi. Gerçekleşmesinden büyük mutluluk duydum" dedi.

Giyimden kozmetiğe, gıdadan eğitime birçok alanda faaliyet gösteren kadın girişimci kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve Ticaret Bakanlığı destekli ilk kadın birliği olma özelliği taşıyan, Marmara Kadınlar Birliği'nin kuruluşu için tüm hazırlıklar devam ediyor. İzmit Tarih Koridoru'na yaptığı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerine desteğiyle bilinen iş insanı Nuket Özcan başkanlığında oluşan Marmara Kadınlar Birliği, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'i ağırladı. Zeybek'e birlik hakkında bilgiler veren Marmara Kadınlar Birliği Başkanı Nuket Özcan, kuruluş aşamasında 8 ayrı kooperatifin yer aldığını ve il dışından da katılım talebi almaya başladıklarını belirtti. Marmara Kadınlar Birliği'ne üye kooperatiflerin sadece yönetim kurullarının yüzün üzerinde kadını buluşturduğunu, ilerleyen süreçte çok daha fazla kadına üretim imkanı açmayı hedeflediklerini ifade eden Özcan, geniş tanıtım için geri sayımın sürdüğünü belirterek, birliğin oluşmasına katkı sunan kadın girişimcilere teşekkür etti.

Ziyaret sırasında konuşan Zeybek, "Kadın ister evde, ister iş hayatında olsun daima üretkendir. Yaşamın her alanında başarılıdır. Çağımızda sadece üretmek değil, bu ürünlerin markalaşması da önemli. Bu nedenle kadın birliği kurulması benim de hayalimdi. Kocaeli'de bunu gerçekleştirme cesareti gösteren Nuket Özcan ve ekibini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İzmit Tarih Koridoru gibi bir değerin bu birlikle daha da canlanacağını ve değer kazanacağını; önemli bir misyona ev sahipliği yapacağına inanıyorum. İl dışından kooperatiflerin dikkatini şimdiden çekmiş olması bu çalışmaların ne kadar etkili olduğunun göstergesidir" diye konuştu

Zeybek, programda kadın girişimcilerin sorularını da yanıtladı. - KOCAELİ