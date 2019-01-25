Milletvekiline Saldırı Davasında 3 Sanığa Hapis ve Para Cezası

Giresun'un Bulancak ilçesinde CHP 26. Dönem Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'na referandum çalışması sırasında bir kahvehanede konuşma yaparken okey ıstakası ile saldıran 3 sanık hakkında açılan dava sonuçlandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde CHP 26. Dönem Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'na referandum çalışması sırasında bir kahvehanede konuşma yaparken okey ıstakası ile saldıran 3 sanık hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, sanıkları hapis ve para cezasına çarptırdı.



Bulancak Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada kararı açıklayan Hakim Murat Baytekin, sanıklar Ekrem A. ve Seyfullah K.'nın 'silahla tehdit' suçunu işlediklerine hükmetti. İki sanığa TCK'nın 106. maddesinin ilgili hükümlerince 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası veren mahkeme, aynı davada yargılanan sanık Sebahattin K.'nın ise para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



Bektaşoğlu'nun avukatı Ufuk Kılıç, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Hak, adalet yerini buldu. Müvekkilime kamu görevi sırasında yapılan bu saldırıyı gerçekleştirenlere verilen ceza örnek teşkil etmeli. Bir milletvekiline temsil görevi sırasında, siyasi faaliyetlerini yerine getirirken saygı çerçevesinde, tahammülle yaklaşılmalı. Bu karardan ayrıca bu olay üzerinden basın özgürlüğü sınırlarını aşarak algı operasyonu yapan, milletvekilinin kişilik haklarına saldıran medya da ders almalı" dedi.



Bektaşoğlu ise, "Istakalı saldırı sonrasında yandaş medyanın tutumu beni çok üzdü. Cevap haklarımızı, tekzipleri dahi yayımlamadılar. Günlerce bu saldırıyı yapanlarla söyleşi yapıp yalanlarla, yanlışlarla partim ve beni karaladılar. Beni vatandaş döven milletvekili ilan ettiler. Şimdi bu karar onların mahkumiyetini de içeriyor" diye konuştu.



Olay, 23 Mart 2017 tarihinde Anayasa oylaması için çalışma yapan CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ve partililerin bir kahvehaneye girdiği sırada meydana gelmişti. Masasına broşür bırakılmasına sinirlenen Seyfullah K. ve Sebahattin K. milletvekiline hakaret ederek ıstaka ile saldırmış, olaya kahveci Ekrem A. da katılınca arbede yaşanmıştı. Olay bazı medya organlarında CHP milletvekilinin ve partililerin 'anayasaya evet diyeceğini söyleyen vatandaşları dövdüğü' şeklinde yansımıştı. - GİRESUN

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