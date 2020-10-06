Milletvekilin adını kullanarak vatandaşları dolandırdı - Son Dakika

Milletvekilin adını kullanarak vatandaşları dolandırdı

Yakalanan şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın adını kullanarak birçok kişiyi dolandıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak vatandaşlardan para alarak dolandıran C.Ç., isimli şahıs, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. C.Ç., isimli şahsın Milletvekili Ahmet Aydın'ın adını kullanarak iş vaadinde bulunduğu vatandaşlardan toplam 300 bin TL para topladığı polis ekiplerince belirlendi. Operasyon ile yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette getirilerek ifadesi alınan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın'ın konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.